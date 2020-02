Cabal et Farah, le couple numéro un au monde, tombent amoureux de Rio de Janeiro | Réseaux sociaux sportifs

Les joueurs de tennis colombiens Juan Sebastián Cabal et Robert Farah, couple numéro un au classement mondial ATP, sont tombés lundi contre les Brésiliens Orlando Luz et Rafael Matos à leurs débuts au double tournoi ouvert de Rio de Janeiro, le seul tournoi ATP 500 d’Amérique du Sud.

Les Brésiliens, avec le soutien des supporters locaux, ont prévalu au premier tour avec des partiels de 6-1, 4-6 et 10-8 en une heure et 33 minutes de jeu et ont donné la première grande surprise du tournoi dans cette ville. brésilienne.