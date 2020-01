Cadix était un archipel | En vedette

Cadix était, jusqu’à au moins une étape avancée de l’ère romaine, un archipel formé de deux îles (Erythée et Cotinussa) séparées par un canal, comme le révèle une enquête archéologique rendue publique ce vendredi.

Une équipe de 25 chercheurs de neuf universités et centres dans quatre pays différents (Espagne, France, Italie et Allemagne), dirigée par l’Université de Cadix, a fait cette découverte; Un mouillage sous les locaux de l’actuel bâtiment de Valcárcel – de 25 à 50 mètres de profondeur – où ont été découverts les restes d’un canal naturel ouvert entre l’époque phénicienne archaïque et au moins le Haut Empire.