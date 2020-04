Calderón: “J’essaie d’être aussi positif et optimiste que possible” | Réseaux sociaux sportifs

L’ancien basketteur José Manuel Calderón a parlé samedi de la façon dont vit New York, où il vit, des effets de la crise sanitaire des coronavirus et a déclaré qu’il essayait d’être “aussi positif et optimiste que possible”.

“Il est vrai que les nouvelles ne sont pas bonnes, mais il est également vrai que la ville est géante. J’essaie de soutenir autant que possible, en étant aussi positif et optimiste que possible”, a-t-il déclaré en direct lors du gala de télévision #LaMejorAsistencia, qui promeut la vente aux enchères caritative organisée par l’ACB pour lever des fonds pour lutter contre la maladie.