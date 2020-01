Caleb Ewans remporte la deuxième étape et commande le général | Réseaux sociaux sportifs

L’Australien Caleb Ewans (Lotto Soudal) a prévalu dans la deuxième étape du Tour Down Under, de 135,8 km et se terminant à Stirling, et a pris la tête du général bien qu’avec le même temps que l’Irlandais Sam Bennett ( Quickstep)

Après que le peloton ait effectué plusieurs virages sur un circuit à Woodside, il a entrepris quatre autres tournées à Stirling. Ce jour-là, les cyclistes sont entrés, comme dans d’autres éditions, dans les paysages balayés par le feu d’Adelaida Hills, dans le sud de l’Australie.