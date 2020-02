Calleri: “Tant que Raúl de Tomás continuera comme ça, il continuera à lancer les sanctions” | Réseaux sociaux sportifs

L’attaquant de l’Espanyol Jonathan Calleri a déclaré mercredi que “tant que Raúl de Tomás continuera comme ça, il continuera à lancer les pénalités”, en relation avec les images de la conversation sur la peine maximale en faveur de la boîte bleue et blanche contre Grenade.

Raúl de Tomás a pris le ballon et a lancé le penalty, ce que Calleri voulait également. “Tant que je continue de marquer des buts, de tirer comme ça et de marquer, bienvenue. Nous allons plus pour la confiance et le moment de chaque joueur et nous pratiquons les lancers pendant la semaine. Dans d’autres équipes, j’ai lancé à onze mètres”, a-t-il déclaré.