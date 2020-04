Calligraphie, “gymnastique cérébrale” pour tous les âges | En vedette

À l’ère numérique où l’écriture manuscrite est de moins en moins écrite, la calligraphie peut devenir une sorte de «gym cérébrale» qui stimule la concentration ou la mémoire pour l’estime de soi et le bien-être. Un outil qui peut même aider à mieux gérer le confinement actuel.

C’est pourquoi l’équipe de «Continuons d’écrire à la main», un projet d’éducateurs, d’orthophonistes et de graphologues qui tentent de diffuser le potentiel de la calligraphie pour le développement du cerveau, propose désormais un atelier numérique gratuit pour découvrir cet exercice qu’ils peuvent pratiquer chez eux à partir de enfants aux personnes âgées.

“Nous savons que la peur, l’anxiété ou le stress continu affaiblit nos défenses. La calligraphie bien faite active la sérénité, l’encouragement et la sécurité, contribuant à atténuer le niveau d’inquiétude que beaucoup de gens éprouvent, en particulier les enfants et les enfants.” “, explique le groupe dans son invitation publique à cet atelier spécialement conçu pour le confinement.

Bien qu’en Occident ce ne soit pas un exercice bien connu et apprécié, et moins dans le monde numérique d’aujourd’hui, car la calligraphie orientale est même une forme de méditation, considérée pendant des siècles même comme un art martial qui aide à renforcer et à activer le contrôle, la sécurité, motivation.

Des films comme “Hero” (2002) l’ont déjà montré dans lequel le réalisateur Zhang Yimou a enregistré comment dans la Chine ancienne la calligraphie était considérée comme un art supérieur, capable de révéler la force d’une personne ou de lui fournir les compétences nécessaires pour gérer une épée, explique Efe Ramón Mandado, professeur et graphologue de cette équipe qui a mis en place des cahiers, des ateliers et des conférences pour diffuser cette activité auprès des équipes pédagogiques et des familles.

Basé à Cadix, en Asturies, Mandado explique comment la “calligraphie rationnelle” aide à se souvenir de l’importance de “la biomécanique” de l’écriture, un exercice qui relie le cerveau aux mains et qui peut “renforcer nos problèmes ou nos dons”, selon faites-le correctement ou non.

Adepte des investigations du graphologue Vicente Lledó Parrés, sa méthode est basée sur le fait que les douze traits qui composent l’écriture, et les différentes façons de les faire en fonction de variables telles que la pression, le rythme, la vitesse ou la taille, peuvent activer un ensemble complet d’attitudes et d’émotions, y compris l’attention ou la compréhension.

La rééducation de cette biomécanique à travers des exercices est, selon cette équipe, un moyen de rééduquer également les émotions.

“Les enfants ont tendance à resserrer beaucoup l’instrument d’écriture. Il y a une tension, car ils ont peur que les choses tournent mal. Sûrement maintenant, qui ont plus peur parce qu’ils voient des nouvelles plus alarmantes à la télévision, ils resserrent davantage le crayon. il faut imaginer un chauffeur de taxi tenant le volant de sa voiture aussi fort que le crayon pendant si longtemps pour imaginer le résultat “, explique Mandado.

Le stylo ou le crayon est coincé entre l’index (intelligence); le cœur (les émotions), le pouce (la volonté) et notre façon de faire “la pince” avec eux indiquent, selon la calligraphie rationnelle, la hiérarchie qui gouverne inconsciemment l’écrivain.

«Un enfant désorganisé, sans maîtrise de soi, avec un manque d’équilibre et d’ordre, pourrait changer en marchant avec les militaires pendant un certain temps. Il n’y a aucune raison d’attendre qu’il puisse ou veuille aller à l’armée, il peut faire de la calligraphie maintenant et pratiquer un AVC cela va activer votre commande, votre contrôle et votre solde », précise-t-il.

La rééducation de cette biomécanique est à la base de ce projet qui est proposé en différentes versions et dynamiques aux personnes de tous âges, y compris les écoliers et les enfants ayant des problèmes d’apprentissage ou de comportement.

Et aussi pour les personnes âgées: “l’écriture crée des liens neuronaux très forts, c’est un très bon exercice pour eux. Et ils adorent ça, car quand ils étaient enfants, la bonne calligraphie était très importante dans leurs écoles, ils la pratiquaient davantage.” dit Mandado.

L’équipe “Continuons d’écrire à la main” n’a pas l’intention d’aller à l’encontre d’un moment où la dactylographie est plus que l’écriture, mais de diffuser les avantages d’une bonne écriture, cette capacité qui distingue les humains, les seuls primates capables de pincer .

Conscient de la difficulté d’ouvrir le système éducatif à une innovation qui n’a pas été largement cultivée en Espagne, Ramón Mandando adresse ses efforts dans l’espoir que les gens puissent profiter des avantages que, selon ce qu’il explique, offre de pratiquer la calligraphie consciente .

“Le Pilates a mis dix ans à se faire connaître en Espagne et aujourd’hui tout le monde a du Pilates dans le gymnase. Peut-être que dans quelques années, il sera également courant de pratiquer ce ‘brain gym’.” «Je m’entraîne quotidiennement, cela m’aide à rester en forme énergiquement», dit-il.

Isabel Laguna