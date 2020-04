Calviño avance que l’ICO traite déjà 33 000 opérations de crédit aux entreprises | Économie

La vice-présidente aux affaires économiques, Nadia Calviño, a avancé que l’Institut officiel du crédit (ICO) avait déjà reçu 33 000 opérations pour demander des prêts aux entreprises, d’une valeur de plus de 2 800 millions d’euros.

Lors de son discours en séance plénière du Congrès pour demander la validation de l’arrêté royal, qui comprend plus de 50 mesures pour aider les groupes vulnérables ou les PME et les travailleurs indépendants, Calviño a déclaré que, selon les données de ce matin, la plateforme ICO comprend des garanties pour un montant de plus de 2 800 millions avec l’objectif prioritaire de les octroyer aux PME et aux indépendants.