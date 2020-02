Calviño dit qu’il restera interdit de fragmenter les marchés publics | Économie

La vice-présidente aux affaires économiques, Nadia Calviño, a assuré que la loi sur les contrats du secteur public maintiendrait “explicitement et sans équivoque” l’interdiction du fractionnement frauduleux de l’objet du contrat, bien que les limites des petits contrats soient assouplies.

Calviño a défendu au Congrès la validation d’un décret-loi qui incorpore neuf directives européennes et qui a inclus une disposition finale qui élimine l’interdiction d’accumuler en un an les contrats avec le secteur public qui dépassent 40 000 euros pour les contrats de travaux et 15 000 euros pour les marchés de services ou de fournitures.