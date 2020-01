Calviño: “Nous avons une feuille de route claire, modérée et progressive” | Économie

La troisième vice-présidente et ministre des Affaires économiques et de la Transformation numérique, Nadia Calviño, a souligné qu’elle avait “une feuille de route claire, modérée et progressive” pour une politique économique guidée par la discipline budgétaire, la sensibilité sociale et les réformes structurelles.

Devant un auditorium avec de nombreux représentants du monde des affaires, le ministre a opté pour des réformes visant à réaliser une croissance plus durable et inclusive, “mobilisant entreprises, société et intelligence collective pour mettre l’économie et la transformation numérique au service service des personnes. “