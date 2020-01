Calviño présentera à l’Eurogroupe la politique économique du nouveau gouvernement | Économie

La vice-présidente du gouvernement et ministre des Affaires économiques et de la Transformation numérique, Nadia Calviño, présentera ce lundi à l’Eurogroupe les grandes lignes de la politique économique du nouvel exécutif, qui espère convenir avec Bruxelles d’une nouvelle voie de déficit plus flexible.

Comme d’habitude en cas de changement de gouvernement, Calviño profitera de la première réunion des ministres de l’Économie et des Finances de la zone euro de 2020 pour exposer “les grandes lignes de la politique économique” lors de la nouvelle législature, expliquent-ils du ministère de l’Économie.