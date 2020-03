Camila Sodi révèle qu’elle et sa fille ont des coronavirus

Camila Sodi / Instagram

(. espagnol) – “Bonjour à tous”, c’est ainsi qu’une série de vidéos partagées dans leurs histoires sur Instagram a débuté par l’actrice et chanteuse mexicaine Camila Sodi, qui a confirmé à travers cette plateforme qu’elle avait un coronavirus.

“J’ai commencé à avoir tous les symptômes tous, tous, tous … et puis ma fille se sentait très mal si nous faisions le test parce qu’elle avait une forte fièvre, et cela s’est révélé positif, ce qui signifie que je suis aussi positif”, a déclaré Sodi, Qui a ajouté: “S’il vous plaît, nous ne sommes pas intéressés par les potins qui montrent quelles célébrités ont des coronavirus et qui ne le sont pas. La seule raison pour laquelle je vous le dis est parce que nous devons prendre soin de nous et donner des conseils.”

L’actrice a révélé que toutes les personnes ne manifestent pas les mêmes symptômes. Il a dit qu’il n’avait jamais dépassé la température corporelle de 37,5 degrés, mais qu’il souffrait de maux d’estomac et de bouche sèche. Sodi a demandé que s’ils n’ont pas une forte fièvre ou si vous êtes essoufflé, veuillez ne pas vous faire tester, boire beaucoup d’eau et ne pas aller à l’hôpital.

Il a également recommandé de ne prendre que du Tylenol en cas de maux de tête. L’actrice a dit que la pratique d’exercices très légers l’a aidée, cela l’encourage.

Sodi a réfléchi sur la situation actuelle en l’appelant «c’est fou ce que nous vivons». Il a réfléchi en disant que nous sommes tous dans le même bateau: «Ouvrons la communication. Faisons-nous sourire, c’est un moment où il faut prendre la vie à la légère et nous faire sourire ».

L’artiste a déclaré qu’elle avait vu de nombreuses personnes irresponsables partir, elle a donc demandé aux gens de rester dans leurs maisons dans ce qu’elle appelait son message d’amour. Sodi a rejoint la campagne de lecture pour enfants de Save the Children promue par l’association à but non lucratif Save the children México.

