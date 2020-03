Camilo Echeverry révèle comment il passe la quarantaine avec son beau-père, Ricardo Montaner – . Miami (51)

MIAMI, Floride – Le chanteur-compositeur-interprète colombien Camilo Echeverry ne peut pas imaginer “un meilleur endroit” pour passer la quarantaine des coronavirus qu’au domicile de Miami de la famille de sa femme, Evaluna Montaner, avec ses beaux-frères, beaux-parents et animaux de compagnie et d’où Il prépare son prochain album et sort son nouveau single “Favorite”.

“Nous sommes tous dans la maison avec (Ricardo) Montaner et (sa femme) Marlene”, a déclaré Camilo lors d’une conversation avec Efe, car il préfère être identifié.

“Tous les membres de la famille sont si créatifs, ils ont tellement de projets, que pendant la journée, chacun est seul à faire ses choses”, a-t-il révélé, bien qu’ils aient également trouvé un espace pour faire de la musique ensemble, des grillades, des repas sains et raconter des histoires.

Quand il parle de tout le monde, dit-il, il entend ses beaux-parents, le célèbre chanteur Ricardo Montaner et son épouse Marlene Rodríguez, ainsi que leurs beaux-frères, les artistes du duo Mau et Ricky, ainsi que l’épouse du premier et la petite amie du second.

Aussi à Evaluna, avec qui il s’est marié il y a près de deux mois, et avec qui il partage le lancement, comme il l’a avoué, de plusieurs choses à venir, comme mettre la touche finale à son prochain album, qu’il espère sortir en avril.

“J’y travaille depuis un an et il est prêt à sortir du four”, a-t-il déclaré, espérant ne pas avoir à le reporter en raison de la crise sanitaire mondiale causée par COVID-19.

“Je crois que la musique est thérapeutique. Faites-la et écoutez-la. Plus quand l’amour est le drapeau”, a-t-il expliqué, expliquant la décision de présenter sa nouvelle chanson et de respecter la date de l’album.

“Je suis impatient de publier ce qui est honnête et plein d’amour et d’appréciation”, a-t-il déclaré.

Sur “Favorite”, qui sera sur cet album avec son succès mondial “Tutu”, Camilo a déclaré: “C’est une chanson qui porte l’amour comme un drapeau, ce dont nous avons besoin de plus en plus. Cet amour est un petit coin de lumière dans les moments d’obscurité ».

Bien que tous les thèmes qui seront dans son nouveau travail soient importants pour lui, le Colombien sait que celui-ci, en particulier, a une valeur particulière, car la vidéo d’accompagnement a été réalisée par sa “femme”, un terme qui lui semble encore étrange. mais il aime ça.

Ils l’ont enregistré pendant la lune de miel à Bali (Indonésie) et il regorge de détails romantiques et de clichés spectaculaires “pour lesquels elle a tout préparé”.

“C’est une professionnelle aux multiples facettes et très talentueuse”, a-t-elle déclaré en parlant de son partenaire, qui joue dans la série Nickelodeon “Club 57” et avec qui il est courant de le voir en direct pendant cette étape de quarantaine pour encourager ses fans à travers l’Amérique latine. .

Cependant, alors que passer ce temps “si rare” avec les Montaners est fantastique, Camilo admet qu’il pense beaucoup à ses parents.

“Ils sont plus âgés et prennent grand soin d’eux-mêmes. Ils allaient venir pour mon anniversaire au moment où tout cela a explosé et ils ont décidé de se reposer tranquillement chez eux en République dominicaine”, où ils ont quitté la Colombie il y a environ deux ans.

Camilo a reconnu que bien qu’il soit habitué à passer de longues périodes avec ses beaux-parents, “tout cela semble encore très étrange”.

“Surtout lorsque le problème se pose. Nous sommes très conscients qu’il y a des gens qui souffrent beaucoup”, a-t-il déclaré.

“Nous nous connectons sur (Instagram) Vit souvent avec le public à cause de cela”, a-t-il déclaré.

De cette crise créée par COVID-19, l’artiste sauve le lien qui s’est formé entre tous les peuples du monde: “Bien que ce soit pour quelque chose de laid, ce n’est pas sans grande valeur que tous les êtres humains du monde sont touchés pour la même chose “, at-il indiqué.

Personnellement, il sauve que l’expérience lui donne une nouvelle dimension de la femme qu’il aime.

“J’ai eu un petit ami de cinq ans avec Evaluna et le fait d’être 24 heures par jour ensemble dans cette situation m’a permis de voir des facettes d’elle que je ne connaissais pas. C’est quelque chose de très spécial”, a-t-il conclu.

