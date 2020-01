Camp de gymnastique, entraînez-vous au plus haut niveau avec des médaillés olympiques | Sports pratiques

Camp de gymnastique, un projet de la Fédération Royale Espagnole de Gymnastique (RFEG) créé par Campus and Sports Events en 2016, offre la possibilité de former au plus haut niveau découvrir et partager les valeurs de la gymnastique, à la fois rythmique et artistique.

Grâce à une équipe de professionnels olympiques, des installations modernes et un service de qualité, Gymnastics Camp a déjà formé plus de mille jeunes entre 7 et 17 ans et cherche à être une référence dans le segment sportif de cette discipline, les organisateurs se démarquent.

Les participants au campus s’entraînent avec membres de l’équipe nationale, qui dans certains cas ont été médaillés olympiques, offrant ainsi une approche différentielle lors de la mise en œuvre des différents programmes d’entraînement, de qualification, d’éducation sportive, d’activités récréatives et d’entraînement physique.

La méthodologie d’apprentissage est unique et est basée sur la combinaison théorique, où les filles et les garçons apprendront les principaux concepts techniques et la pratique, dans lesquels ils corrigent les aspects sportifs et travaillent pour surmonter les limites.

Appel 2020

La appeler Pour l’édition 2020 de cette année, elle a déjà commencé. Il existe différentes modalités et programmes de gymnastique artistique et rythmique pour les mois de juillet et août. Les campus internes et externes avec leurs installations respectives sont désormais disponibles pour accueillir les enfants qui souhaitent vivre une expérience de formation au plus haut niveau.

Le campus a deux modalités: interne et externe pour formation initiale, technification, musique appliquée au mouvement et préparation physique des participants. Le premier est axé sur les filles et les garçons de 9 à 17 ans, d’une durée de 7 jours, allouant une semaine à la gymnastique rythmique et une autre à la gymnastique artistique. Le second s’adresse aux enfants de 7 à 17 ans, avec une durée de 5 jours pour les deux disciplines de gymnastique.

De plus, le master classes Ils sont une partie fondamentale des deux programmes, qui complètent le travail quotidien avec des séminaires spécifiques de gymnastes de niveau international.

«Au Gymnastics Camp, nous offrons la possibilité de nous entraîner avec des techniciens rythmiques et artistiques et des gymnastes membres de la Fédération royale espagnole de gymnastique et qui ont participé à des compétitions olympiques, fournissant des connaissances clés pour atteindre tous les objectifs. Nous avons également une équipe de moniteurs, de professionnels de l'éducation, de psychologie et de pédagogie pour assurer un soutien complet à tous les participants. Un autre point fondamental est le soin de la nourriture de qualité pour les étudiants en charge des diététistes professionnels dans le but de l'adapter aux besoins des participants », explique Joaquín Sagués, directeur général du camp de gymnastique.