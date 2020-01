Canary Coalition décide qu’Ana Oramas ne recevra que l’amende de mille euros | La politique

La Coalition canarienne a décidé ce samedi, avec le refus des majoreros Lola García et Mario Cabrera et de leur vice-président, David de La Hoz, que l’indiscipline engagée par la députée Ana Oramas en votant non à l’investiture de Pedro Sánchez n’a plus de voyage que l’amende de 1 000 euros déjà infligée.

Cela a été approuvé par la commission exécutive nationale de formation politique, lors d’un vote dans lequel, outre les trois votes négatifs qui étaient destinés à ouvrir un dossier disciplinaire au parlementaire national, il y a eu cinq abstentions et 14 votes favorables.