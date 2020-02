Cap Roig souligne son visage de solidarité et de retour économique à Gérone | Communiqués

Gérone, 28 février (EFE) .- Le festival Cap Roig, l’événement qui anime Caixabank et organise Clipper’s Live à Calella de Palafrugell, a souligné lors de sa présentation à Gérone sa solidarité et le retour économique qu’il implique dans la province.

Après avoir annoncé l’affiche de cette année à Barcelone, le lancement de Gérone s’est concentré sur ces autres aspects, au-delà du nom des artistes.

Le directeur du festival, Juli Guiu, a rappelé que, dans chaque édition, une partie de la collection d’un concert est allouée à une cause de solidarité et a remis un chèque de 5000 euros à l’entité bénéficiaire en 2019, AcompanyArt, qui Il fonctionne pour transformer les espaces de soins de santé des enfants dans un environnement plus chaud.

Sa présidente, Isabel Muñoz, a souligné que le travail qu’ils font sert à “améliorer la qualité de vie” de ces enfants et a souligné que Cap Roig bénéficie ainsi au travail de proximité.

Dans cette dernière affaire, les autres participants à la présentation se sont approfondis, alors qu’il a été annoncé que l’entité choisie pour cette 2020 serait Cáritas Girona, avec Cáritas Palafrugell comme coordinateur de l’action, visant à soutenir les mineurs menacés d’exclusion. social.

Le concert de solidarité sera celui de Juan Diego Flórez, le 5 août, et la directrice exécutive de la communication, des relations institutionnelles, de la marque et de la RSE de CaixaBank, María Luisa Martínez Gistau, a influencé cette volonté d’aider le territoire de Cap Roig.

Martínez Gistau a souligné que le festival a cet aspect de l’aide aux causes humanitaires, mais aussi le retour culturel et économique.

Le directeur a expliqué que, dans la stratégie suivie par CaixaBank pour choisir les parrainages, il est pris en compte chaque fois qu’il contribue à l’environnement.

Le responsable territorial de l’entité financière en Catalogne, Jaume Massana, a été l’hôte de Gérone et a également évoqué ce triple aspect du retour économique, social et culturel dans les zones où les projets sont développés.

Massana a décrit Cap Roig comme “un festival qui s’est imposé comme un événement de référence dans le sud de l’Europe”, tandis que le président du Conseil provincial, Miquel Noguer, a rappelé qu’il avait vingt ans en 2020, devenu un classique de la côte. Brava. “

Noguer a également salué la facette de la solidarité et le maire de Palafrugell, Josep Piferrer, a glissé “l’extraordinaire ampleur” d’un rendez-vous qui fait “il n’y a pas de jour où vous n’ouvrez pas la télévision et n’apparaissez pas”.

Son homologue de la commune voisine de Mont-ras, à laquelle une partie des jardins de Cap Roig qui accueillent le festival, Vanessa Peiró, a reconnu «l’impact sur le travail» qui a donné un rendez-vous de ces dimensions pour son emplacement, et Il a félicité que Caritas Girona ait été choisie pour le concert de solidarité de cette année.

Le programme de cette année débutera le 10 juillet et se terminera par deux concerts de Julio Iglesias prévus les 21 et 22 août. EFE

