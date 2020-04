Cards Against Humanity vient de sortir gratuitement un nouveau jeu – .

Cards Against Humanity a publié aujourd’hui une nouvelle édition familiale de son célèbre jeu de cartes.

Le jeu a été spécialement conçu pour que les enfants et les adultes jouent ensemble. En tant que tel, il manque les cartes irrévérencieuses et offensantes du jeu original.

Le jeu peut être téléchargé gratuitement sur le site Web de la société.

Le coronavirus laissant la majorité des gens à travers le pays coincés chez eux dans un avenir prévisible, il est naturel que l’ennui s’enfonce. Après tout, il n’y a que beaucoup de Netflix que vous pouvez regarder, des jeux vidéo auxquels vous pouvez jouer ou des puzzles pour terminer . Cela dit, vous ne pouvez jamais vous tromper en jouant un peu de cartes contre l’humanité si vous cherchez à pimenter les choses.

Si vous avez une famille et que vous trouvez que les cartes originales contre l’humanité sont un peu trop, la société a annoncé aujourd’hui une toute nouvelle édition familiale de son jeu populaire et sans doute emblématique. Selon l’entreprise, l’édition familiale de Cards Against Humanity devait initialement sortir cet automne. Mais vu que nous vivons tous en quarantaine, la société a pensé que le publier maintenant donnerait aux familles quelque chose d’amusant et de nouveau à faire.

Si vous avez des enfants à la maison, Cards Against Humanity: Family Edition, dans sa version actuelle, est disponible gratuitement sur le site Web de la société.

Une fois que vous avez cliqué sur le lien de téléchargement, un message s’affiche: “J’accepte de rester à la maison, sauf si cela est absolument nécessaire pendant la durée de la pandémie de coronavirus.” Comme point d’intérêt rapide, si vous cliquez sur «Non merci», vous êtes redirigé vers la page principale «Pandémie de coronavirus» sur le site Web de l’Organisation mondiale de la santé.

Si vous appuyez sur «Je suis d’accord», vous êtes ensuite invité à un deuxième accord d’utilisation qui dit: «Même si notre président stupide mais trou du cul nous dit de faire quelque chose de stupide, j’écouterai plutôt des experts médicaux. Et une fois que vous acceptez cela, vous entrez simplement votre adresse e-mail – si vous le souhaitez – et vous pouvez télécharger soit une petite carte PDF avec 20 cartes par page ou une version plus grande avec 9 cartes par page.

Il vous suffit ensuite d’en sélectionner une et de lancer l’impression. Une fois cela fait, vous devrez couper manuellement des cartes individuelles de la page, mais bon, vous n’avez probablement plus que du temps à disposition ces jours-ci.

Quant à ce que vous pourriez attendre de l’édition familiale du jeu populaire, ne vous attendez pas à voir quelque chose de maladroit ou d’offensant. Il s’agit plutôt d’une édition saine du jeu notoirement irrévérencieux. Fait intéressant, la société tient à noter qu’elle est en développement depuis plus d’un an et a été créée avec l’aide d’experts en développement de l’enfant et de psychologues.

Ainsi, alors que la version régulière du jeu a des cartes qui sont trop sales pour que nous puissions les répéter ici, la version familiale a des cartes avec des titres comme: «Enfant stupide! Pensiez-vous pouvoir échapper au ______? » et “Nous partons voir le sorcier, le merveilleux sorcier de ______?”

Alors oui, le jeu n’est certainement pas pour tout le monde. Mais si vous avez de jeunes enfants à la maison et que vous cherchez une activité agréable que tout le monde peut jouer ensemble, la carte contre l’humanité: édition familiale vaut probablement la peine d’être vérifiée.

Source de l’image: Cartes contre l’humanité

