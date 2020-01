Carla Suárez se donne une vie supplémentaire et Bautista et Sorribes avancent également | Sports pratiques

Le tennis féminin espagnol a été le protagoniste de cette troisième journée de Open d’Australie avec la participation de trois des quatre joueurs de la boîte. D’eux, ils ont fait le tour Carla Suárez et Sara Sorribes, tandis que Paula Badosa a fait ses adieux en terminant un fabuleux match contre la Tchèque Petra Kvitova, l’une des grandes favorites.

Les trois ont joué au premier tour de la journée et ce fut un grand moment pour le tennis national féminin, car ce furent trois rencontres passionnantes et résolues par de petits détails. Carla Suárez, qui joue sa dernière saison en tant que professionnelle et, par conséquent, son dernier Open d’Australie, a remporté une grande victoire contre la Biélorusse Sabalenka, onzième ensemencé.

Il l’a fait dans un fabuleux match Carla Suarez, qui a été plus courageuse et plus agressive que jamais pour gagner un double 7-6 et se donner une vie supplémentaire. Au deuxième tour, en outre, ce lendemain matin sera mesurée à un joueur plus abordable, Swiatek.

Castellón Sara Sararribes a également battu son premier duel dans le tournoi, qui a été forcée de vaincre le Russe Kudermetova (2-6, 6-1 et 6-1). Le Soviétique a très bien commencé et sans solutions le joueur espagnol, cependant, tout changeait avec le passage des minutes et dès le deuxième set, la rencontre était à sens unique. Il s’agit de la troisième victoire au Grand Chelem de Sorribes, qui se jouera ce matin contre l’Estonie Kontaveit son premier billet pour un troisième tour du Grand Chelem.

Badosa, sur le point de surprendre

Plus près qu’il n’y paraît, c’était l’exploit Paula Badosa devant Petra Kvitova, Septième tête de série. Par une journée venteuse, la jeune Espagnole a su mieux s’adapter aux conditions que sa rivale et l’a portée à la limite dans les deux sets, avant de finir par perdre par 7-5 et 7-5.

Badosa est venu avoir deux balles pour 5-2 dans le premier set et jusqu’à trois balles pour gagner le manga qu’il avait dans le deuxième set, cependant, dans ces moments chauds et importants, l’Europe centrale a su acquérir toute son expérience et savoir comment être pour Survivez et finissez par fermer le crash en deux manches. En tout cas, le brillant tournoi de Badosa, qui part de Melbourne avec son premier triomphe au Grand Chelem et avec une magnifique rencontre dans la Rod Laver Arena devant l’un des grands du circuit.

Baptist Advances Firm

Dans l’équipe masculine, il y a eu de bonnes nouvelles, la victoire de Roberto Bautista devant l’Américain Michael Mmoh et une mauvaise, la défaite attendue du jeune homme Davidovich devant l’Argentine Diego Schwartzmann. Le Castellón continue de montrer une grande force et a encore une fois démontré dans un piège à jeu et compliqué par les conditions météorologiques, qui ont fini par grimper 5-7, 6-2, 6-4 et 6-1. Il aura le Croate Marin Cilic devant au troisième tour.

Moins de chance avait Davidovich, largement dépassé par le tennis agressif de Schwartzmann, l’un des aspirants à donner plus d’une surprise pendant ces quinze jours.

Ce matin, ce sera le tour de plusieurs Espagnols. Rafa Nadal Il jouera son deuxième match du tournoi contre l’Argentin Delbonis, dans la matinée espagnole de jeudi, Garbiñe Muguruza la centrale ouvrira devant le local Tomljanovic, Verdasco ils seront vus devant Georgian Basilashvili, Pedro Martinez cherchera l’exploit contre le Russe Daniil Medvedev, Munar frappera le jeune Popyrin australien et Pablo Carreño Il affrontera le Gojowyckz allemand. Tout cela en plus des duels mentionnés de Carla Suárez et Sara Sorribes.

Practicodeporte@efe.com