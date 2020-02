Carla Suarez a reconnu mardi après avoir cédé à la Tchèque Petra Kvitova à l’Open du Qatar qu’elle avait manqué d’être à son niveau, et que la Tchèque avait joué “à un niveau très extrême”.

“Elle jouait à un rythme très, très élevé”, a déclaré Carla à EFE. “Il semblait que tout était face ou croisé. Au début, c’était plus frais, mieux planté et mieux venu, mais cela porte beaucoup et surtout à ces niveaux”, a-t-il ajouté.