Carlos Alcáraz, champion à nouveau à Minorque | Sports pratiques

Carlos Alcazar Il l’a refait une semaine plus tard. Dans la même Académie Rafa Nadal de Manacor où la semaine dernière, il a remporté son premier titre de l’année, il a ajouté le deuxième d’une autre grande semaine au cours de laquelle il démontre à nouveau qu’il a atteint l’élite du tennis pour rester.

À 16 ans, personne n’entrevoit le toit de ce garçon, qui commence à accumuler des triomphes avec une facilité exceptionnelle et commence à faire des fins de jeu de routine et à gagner des joueurs de plus en plus importants.

Une autre grande semaine d’Alcazar

L’Espagnol y est parvenu, en plus, sans être tête de série, c’est-à-dire en battant de nombreux joueurs théoriquement mieux que lui. Le dernier a été français Furness, qui a été imposé dans la grande finale avec autorité pour 6-3 et 6-4 dans une rencontre où il a toujours été aux commandes et où il n’a jamais laissé son rival penser qu’il avait de réelles options pour remporter la victoire.

Cependant, avant de jouer cette finale, Alcazar Il a dû dépasser quatre autres rivaux et un seul set a été laissé sur la route, un autre bon indicateur de l’énorme niveau affiché par l’athlète espagnol pendant toutes ces journées.

Au premier tour, il a été imposé Lopez San Martin, dans le second Billy Harris, le seul qui a gratté un partiel, déjà en quart de finale passé sur Evan Hoyt et en demi-finale, il a vaincu Joao Monteiro également en deux partiels.

C’est donc le troisième tournoi professionnel qui conquiert un Carlos Alcáraz qui peut avoir en 2020 une belle opportunité de continuer à grimper dans un classement ATP où il figure désormais parmi les 500 meilleurs au monde.

En outre, un autre des jeunes talents du tennis national a également joué cette semaine, Daniel Merida -15 ans-, qui a été proclamé finaliste en Junior Grade 3 qui a été joué cette semaine en Turquie à Antalya.

