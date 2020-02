Carlos Alcaraz, le prodige du tennis de style Federer | Sports pratiques

Depuis quelques années, les yeux du tennis espagnol ne cessent de regarder un gamin d’El Palmar (Murcie) appelé Carlos Alcaraz, qui montre progressivement tout son potentiel au tennis, avec Rafa Nothingl comme une idole mais avec un style de jeu plus similaire à celui de Roger Federer.

Cette aube passée, avec 16 ans, la paroisse de Juan Carlos Ferrero Il a de nouveau montré qu’il pouvait côtoyer les grands du tennis mondial. Il a battu son compatriote dans l’ATP de Rio Albert Ramos, dans un match de marathon, 7-6 (2), 4-6 et 7-6 (2), après 216 minutes de jeu.

Un triomphe qui n’est pas seulement dû au fait qu’il signifie non seulement première victoire dans le circuit ATP, mais garantissez 45 points ATP, de quoi passer de sa position actuelle 406 pour entrer dans les 320 meilleurs, qui ouvrirait un grand nombre de tournois du circuit Challenger, sans oublier que c’est un joueur qui gagne progressivement en notoriété qui lui permettra de recevoir des invitations, comme à Rio, pour les tournois ATP.

Le joueur de tennis de Murcie avait déjà prévenu en début de saison, que cette année allait être sa confirmation. Tout a commencé avec trois tournois sur le circuit Tournée mondiale de l’ITF, deux à Palma de Majorque, avec deux titres, et un autre à Antalya (Turquie), où il a atteint la finale. Puis vint l’invitation de Rio, sa victoire contre Ramos, septième tête de série du tournoi, et maintenant de jouer une place en quart de finale contre l’Argentin Federico Coria.

Style Federer

Alcaraz est un grand adepte de Rafa Nadal, dont il avoue que son idole, bien qu’il assure que son style est plus celui du Suisse Roger Federer.

«J’aime jouer de manière très agressive, avec de nombreux tirs gagnants. Mon style ressemble plus ou moins à Roger Federer, aller au filet, avec des restes », explique Murcia.

Depuis le second semestre 2018, Juan Carlos Ferrero est en charge de diriger la carrière d’Alcaraz, et c’est pourquoi c’est lui qui le connaît le mieux. «Il n’a que 16 ans et commence à parcourir le monde. Il a le niveau, la vitesse, il s’améliore physiquement tous les jours, donc je pense qu’il peut être l’un des meilleurs », dit-il.

Sur jusqu’où il peut aller, l’ancien numéro un mondial est prudent, même s’il dit que “dans deux ou trois ans” il pourra être avec les meilleurs.

Pas à pas

Le joueur, en revanche, ne perd pas de temps et profite des opportunités offertes par le tournoi brésilien. «Quand je passe du temps avec de grands joueurs comme Rafa ou Ferrero ou tout autre joueur, je ne dis rien. J’écoute tout ce qu’ils disent parce que c’est très précieux pour moi. »

«Dans chaque tournoi auquel je participe, j’essaie de faire de mon mieux. Si cela se produit, je monterai progressivement », fait-il valoir dans des déclarations au site Web de l’ATP.

Après une année 2019 exceptionnelle, il a remporté son premier tournoi professionnel, Denia, a remporté le champion Next Gen ATP Finals Jannik Sinner dans un Challenger à Alicante, et il est devenu le cinquième joueur de 15 ans ou moins au cours des 20 dernières années à vaincre un joueur du Top 200, à Murcie, 2020 promet un autre bond en avant du joyau du tennis espagnol.

