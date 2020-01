Carlos Bardem demande au gouvernement de sortir de la queue de l’Europe en matière d’investissement culturel | La culture

L’acteur et écrivain Carlos Bardem a déclaré avoir “de grands espoirs” placés dans le nouveau gouvernement puisqu’il espère qu’il sortira le pays de “la queue de l’espace européen en termes d’investissement culturel”, sachant que la culture “n’est pas une dépense” , mais un investissement. “

L’écrivain a ainsi valorisé dans une interview accordée à Efe ses attentes devant le nouvel exécutif de coalition formé par le PSOE et United We can, qui “est plus proche que ce qui n’en a jamais fait” de ce qu’il pense “qui devrait être”. un gouvernement dans ce pays. “