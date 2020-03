Carlos Mayo et Irene Sánchez Escribano, champions d’Espagne de cross-country | Sports pratiques

Aragonais Carlos Mayo, idole des fans, a été proclamé nouveau champion d’Espagne de Field to Cross au National joué ce matin à Saragosse et où il a également remporté le titre Irene Sánchez Escribano dans la catégorie féminine.

La journée a été particulièrement glorieuse pour l’athlétisme aragonais, qui quitte sa capitale avec l’or de Carlos Mayo, dans la meilleure course de sa vie, et l’argent de Toni Abadía, qui est parti avec son partenaire, est resté plus tard et a fini par puiser des forces d’où il n’avait guère à s’imposer Ouassim Oumaiz dans la lutte pour l’argent.

Le précité Oumaiz, vainqueur en 2019, a certifié sa victoire dans la catégorie U23.

L’épreuve masculine était vraiment difficile et spectaculaire, le duo local imposant un rythme de départ très soutenu. Ils sont tous deux partis rapidement et rapidement, détruisant la course. Illustre comme Dani Mateo, Sebas Martos, Adel Mechaal ou Fernando Carro Ils regardèrent les deux premiers partir désespérément.

Brillante performance de Mario Mola

May, en pleine forme, n’allait donner le choix à personne, gagnant avec 29:07 et prouvant qu’il est l’une des grandes fondistas espagnoles du moment. Avec Abadía en argent et Oumaiz en bronze, un autre des grands protagonistes était Mario Mola, qui est allé à ce National parce que la Série Mondiale de Triathlon aux Emirats Arabes Unis avait été suspendue par le Coronavirus.

Le Baléare, multi-champion du monde de son sport, a terminé en sixième position, démontrant qu’il est aussi un formidable athlète.

Dans la catégorie féminine, Irene Sánchez Escribano les prévisions étaient bonnes et il a remporté la victoire avec un peu de mou sur le reste de ses rivaux. Carolina Robles a signé une excellente deuxième position, tandis que le podium final la fermait Paula Gonzalez.

Par équipes, Madrid a remporté le titre féminin, devant Castilla la Mancha et Castilla León, tandis que la course masculine a également triomphé à Madrid, devant l’Aragon et la Catalogne.

Practicodeporte@efe.com