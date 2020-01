Carlos Sainz prend le septième et étend son avantage en tant que leader du Dakar | Sports

Dimanche, le pilote espagnol Carlos Sainz (Mini) a pris la septième étape du Dakar et a encore étiré son avantage en tant que leader de la course sur le Qatari Nasser Al Attiyah (Toyota) et le Français Stéphane Peterhansel (Mini).

Sainz a été le plus rapide de la plus longue spéciale du rallye avec 546 kilomètres chronométrés entre Riyad et Wadi Al Dawasir (Arabie Saoudite), où il a pris 2 minutes et 12 secondes devant Al Attiyah, qui a terminé deuxième de l’étape. et près de trois sur Peterhansel, troisième.