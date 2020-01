Carlos Sainz remporte son troisième Dakar | Sports

Le pilote espagnol Carlos Sainz (Mini) a remporté son troisième Dakar vendredi tout en conservant son avantage sur le Qatar Nasser Al Attiyah (Toyota) et le Français Stéphane Peterhansel (Mini), qui ont complété le podium en deuxième et troisième position, respectivement.

Sainz, qui a mené la course à partir de la troisième étape, a été proclamé vainqueur du rallye le plus difficile au monde pour la troisième fois de sa carrière après ceux obtenus en 2010 et 2018, et il l’a fait à nouveau en tant que pilote le plus ancien pour y parvenir, maintenant avec 57 années