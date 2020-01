Carlos Sainz renforce sa légende avec sa troisième victoire au Dakar | Sports pratiques

Carlos Sainz Il l’a encore fait. Avec une solidité et une régularité spectaculaires, le pilote espagnol a certifié sa troisième victoire en el Rallye Dakar dans une édition dans laquelle il a dominé l’épreuve avec autorité, passant en tête de la troisième étape pour franchir le dernier but.

En chemin, il y a eu des moments compliqués, des jours difficiles où il a dû se défendre, mais de toutes ces situations, il a gagné «le tueur», qui a montré ses 58 ans qu’il a toujours le même talent que jamais et que l’expérience acquise année après année a été décisive dans ce premier Dakar en Arabie Saoudite.

Course jouée en trois groupes

Dans la dernière étape, coupée par l’organisation un peu plus de 120 kilomètres, il s’est consacré à la gestion des revenus acquis lors des onze précédents et a laissé près de quatre minutes à l’objectif qatari. Nasser Al Attiyah, enfin deuxième au classement général. Cependant, ayant rompu avec plus de dix, la prudence était la meilleure recette.

Fin du deuxième jour et du tiers du général Stéphane Peterhansel, dont les performances sont redevenues méritoires mais cette fois-ci, il n’a plus de jackpot. La course a été marquée par la supériorité de ces trois pilotes par rapport à tous les autres, cependant, personne n’a le mieux suivi Carlos Sainz, qui a montré sa meilleure version dans ce rallye et l’a gagnée avec plus d’autorité que jamais.

Ce triomphe rejoint ceux réalisés précédemment en 2010 et 2018 pour ajouter trois titres et se positionner comme l’un des plus gros de la course. En ce qui concerne le classement historique, seul Peterhansel -avec sept- et Ari Vatanen -Avec quatre, ils ont plus de victoires que lui si seules les victoires obtenues dans la catégorie auto sont comptées.

Début exemplaire d’Alonso

Cette dernière étape a également permis de démontrer à nouveau que l’adaptation Fernando Alonso aux dunes et au désert, il a été exemplaire. Lors de sa première édition, il s’est battu avec les plus grands de la course et seuls quelques accidents l’ont privé de se battre pour figurer parmi les cinq premiers. Dans cette dernière étape, un autre exemple a été vu avec sa troisième place.

Que personne ne doute qu’il reviendra Dakar et fera mieux préparé.

Brabec, champion de moto

Concernant cette dernière étape de la catégorie moto, elle a permis de confirmer deux certitudes attendues. La victoire de Ricky Brabec Il représente deux jalons manifestes, le premier Américain à remporter le Dakar et la première victoire de la marque Honda depuis 1989, qui se termine également par une séquence de 18 victoires consécutives en KTM.

Le podium est complété par le chilien Quintanilla et le double champion du Dakar, l’Australien Toby Price

Joan Barreda Il a été le meilleur espagnol, bien qu’il doive finalement se contenter de la septième place après une pénalité de 15 minutes subie hier en changeant son moteur de moto. De plus, dans les dernières étapes, sa mission a été de faire plus d’un randonneur de Brabec qu’autre chose. Malgré tout, sa carrière a été plus que méritoire, avec une grande victoire d’étape réalisée le même jour où Carlos Sainz a pris la bouchée décisive.

Laia Sanz historique

Parmi les vingt premiers, trois autres Espagnols sont entrés, Jaume Betriu (14), Juan Pedrero (16) et Laia Sanz (18). Particulièrement notoire est celle de cette dernière, qui est revenue pour être la première femme et qui ne sait toujours pas ce que c’est que de quitter un Dakar.

Ceci conclut cette édition 2020 du rallye le plus difficile au monde. Pour l’Espagne, on se souviendra toujours de la grande victoire de Carlos Sainz et de l’année du début de Fernando Alonso, le premier champion du monde de formule 1 qui ose avec les dunes du désert. Le Dakar, en Afrique, en Amérique du Sud ou en Arabie Saoudite Il reste inscrit comme l’un des événements les plus prestigieux du sport mondial.

Practicodeporte@efe.com