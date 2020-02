Le chanteur colombien, Carlos Vives, sortira son nouveau single “Don’t go”, de son prochain album “Cumbiana”, lors du carnaval de ce samedi à Santa Cruz de Tenerife.

Carlos Vives jouera la piñata samedi sur la scène de l’avenue Francisco La Roche à 20h00, avec un concert dans lequel il interprétera ses chansons les plus connues et certaines de ses productions des six dernières années, parmi lesquelles il a souligné “Je suis né de nouveau” et ses albums “Deep Heart” et “You live”.