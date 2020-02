Carnaval de Venise annulé et écoles fermées dans 3 régions par coronavirus | La société

Les craintes pour la propagation du coronavirus en Italie, où 132 cas et deux décès ont déjà été enregistrés, ont entraîné l’annulation du carnaval de Venise et la fermeture des écoles la semaine prochaine en Lombardie, Vénétie et Piémont.

Le président de la région de Vénétie, Luca Zaia, a informé que, selon le ministre de la Santé, Roberto Speranza, “tous les événements publics et privés ont été annulés et la fermeture des écoles et des musées a été prévue jusqu’au 1er mars , y compris le carnaval de Venise. “