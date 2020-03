Carnival propose des boissons gratuites aux clients qui réservent leur croisière – .

Carnival tente d’empêcher les clients concernés d’annuler leurs réservations de croisière en offrant jusqu’à 200 $ en boissons gratuites, en excursion et en soins spa.

À la lumière de l’épidémie de coronavirus, les prix des croisières (similaires aux prix des vols) ont considérablement baissé.

Le bateau de croisière Grand Princess (appartenant à Carnival) accostera enfin à Oakland, en Californie, lundi, où tout le monde débarquera et sera mis en quarantaine après qu’un passager aura été testé positif au virus.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Le dernier endroit que la plupart des gens veulent être en ce moment est partout où se rassemblent de grandes foules, que ce soit un aéroport, un stade, une convention ou même un bar très fréquenté. L’épidémie de coronavirus et la menace d’attraper COVID-19 ont incité les gens du monde entier à repenser leur emploi du temps alors que les écoles et les lieux de travail continuent de fermer afin d’assurer la sécurité des étudiants et des employés. Jusqu’à ce que l’épidémie soit maîtrisée, les mesures visant à limiter sa propagation augmenteront en portée et en ampleur… mais une compagnie de croisière se contente de donner des boissons gratuites dans l’intervalle.

Tel que rapporté par Bloomberg, Carnival offre aux clients des croisières réservées entre le 6 mars et le 31 mai des crédits pour les boissons, les soins au spa et les excursions de 100 $ par cabine pour les croisières de trois et quatre jours, 150 $ par cabine pour les croisières de cinq jours et 200 $ par cabine pour les croisières de six jours et plus, à condition qu’elles n’annulent pas.

Le carnaval a besoin de tous les bons RP qu’il peut obtenir, car le navire de croisière Grand Princess de la ligne Princess Cruises de la compagnie était assis au large des côtes de la Californie pendant plusieurs jours après qu’un passager de 80 ans à bord ait été testé positif au virus. Le navire va enfin accoster à Oakland lundi, mais le gouverneur de Californie Gavin Newsom a déclaré qu’il pourrait prendre jusqu’à trois jours pour débarquer et transférer tous les passagers du navire.

#GrandPrincess Update: Nous pouvons confirmer que le débarquement des invités à bord du Grand Princess devrait commencer demain dans le port d’Oakland. Nous avons reçu une confirmation officielle lors d’une conférence de presse tenue par le gouverneur de Californie Gavin Newsom et d’autres.

– Princess Cruises (@PrincessCruises) 9 mars 2020

Si cela ne suffit pas pour vous convaincre de retarder votre croisière jusqu’à ce que l’épidémie soit contenue, je ne sais pas ce que ce serait. Sans surprise, les prix des croisières ont chuté à des niveaux historiquement bas, et Bloomberg note qu’une croisière de 15 jours à Hawaï sur le Grand Princess (oui, le même navire d’en haut) était annoncée à 105 $ la nuit en février dernier, alors que vous pouvez réserver le même voyage aujourd’hui pour 81 $ la nuit dans la même pièce intérieure.

Le fait que les croisières soient toujours réservées et quittent le port est quelque peu étonnant. Bien que les passagers soient désormais invités à traverser des thermomètres sans contact avant de monter à bord des navires, le risque est incroyablement élevé. Si l’une des milliers de personnes à bord de votre croisière se révèle positive pour le virus, vous pourriez vous retrouver dans la position exacte en tant que passagers du Grand Princess, devenant fou en pleine eau pendant que vous attendez que le gouvernement décide quoi faire avec toi. Personnellement, je pense que je vais rester sur la terre ferme pour le moment.

Source de l’image: Amy Harris / Invision / AP / Shutterstock

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.