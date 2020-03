Carolina Marín n’échoue pas à sa première à All England | PracticoDeporte

L’espagnol Carolina Marin a été libéré avec victoire dans la Toute l’Angleterre British, l’un des tournois de badminton les plus importants au monde et qui a jusqu’à présent survécu aux annulations dues au coronavirus.

La femme de Huelva arrive prête à continuer de grandir sur le chemin de Tokyo 2020, le grand rendez-vous de la saison et où Marín entend défendre avec succès son titre de championne olympique actuelle.

Mais c’est encore loin et cette Toute l’Angleterre est l’un des grands défis du badminton mondial avant ce grand événement pour le sport mondial et qui viendra, si rien d’autre, cet été prochain 2020.

Dans ce premier match, la Chine s’est imposée Yi Man Zhang avec une grande autorité pour 21-13 et 21-14, prouvant qu’elle était une joueuse supérieure et, par conséquent, il a fallu moins d’une heure pour résoudre ces débuts, ce qui est toujours une période difficile.

Il a souffert un peu plus dans le deuxième set après avoir résolu le premier sur la voie rapide. Et c’est que jusqu’à mi-parcours, les Chinois étaient en avance dérangeant Carolina, qui a bien réagi tôt et bien pour quitter le tableau de bord et clôturer le match sans revers majeurs.

8es de finale contre Wang

Après cette première avec une victoire éclatante, le triple champion du monde les affrontera en huitièmes de finale avec un autre joueur chinois, de niveau beaucoup plus élevé, Zhi Yi Wang, numéro 16 dans le monde.

Dans ce tournoi britannique, Carolina Marín est la seule représentante de la badminton L’espagnol, cependant, ne manque aucun des meilleurs joueurs du monde, donc le défi pour l’athlète national est énorme. Et le EverestPour elle, cela commence à partir de ce jeudi avec le différend des huitièmes de finale.

