Carolina Marín n’échoue pas et sera dans la grande finale du Masters de Barcelone | Sports pratiques

L’espagnol Carolina Marin continuez à faire vos devoirs dans le Barcelona Masters et est déjà dans la grande finale du tournoi, après avoir battu la Thai Supanida Katethong par 21-16 et 21-16.

Curiosités du sport, les demi-finales du tournoi ont atteint le Huelva et trois thaïlandais qui cherchait et cherchait à remporter la victoire de la grande idole locale, qui reste au centre de l’attention de la ville et qui est entrée en finale sans renoncer à un seul set et sans trop de stress, ayant joué le match le plus difficile de ce samedi jusqu’au moment.

Vers la finale sans perdre un set

Numéro 53 du classement mondial, Katethong Il a tenté de déranger Carolina Marín. Et il y est parvenu quelques instants, en particulier au début du premier set, où il est venu avancer avec des loyers de trois et quatre points, mais Carolina a réussi à inverser la situation à temps et a fini par gagner ce premier set qu’il dirigeait. Votre triomphe

Le deuxième manga était plus simple, bien que le score ait fini par être le même. Dans cette partie, Marín s’est échappée de cinq égaux et la Thaïlandaise n’a jamais réussi à équilibrer le score, donc la joueuse de Huelva a pris le jeu et certifié sa passe pour le match pour le titre, qui aura lieu ce dimanche dans la Pavillon Vall d’Hebrón à Barcelone.

Son rival dans la finale de demain sera donc un autre Thaïlandais, Pornpawee Chochuwong, vingtième joueur mondial, qui a surpris son compatriote en demi-finale difficile Busanan Ongbamrungphan, Numéro quinze dans le monde.

Marin, venu Barcelone Avec des doutes sur la situation personnelle délicate qu’elle traverse en raison de l’accident de son père, elle a rempli plus que cette date et ce dimanche elle cherchera le triomphe final, avec un public local qui la reprendra sur ses pieds.

