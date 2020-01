Carolina Marín passe en demi-finale du Master d’Indonésie | Sports

L’Espagnole Carolina Marín a battu la jeune promesse sud-coréenne An Se-young en quart de finale du maître indonésien dans un match qu’elle a réussi à résoudre en deux sets (21-17 et 21-6) et dans lequel elle a affiché son meilleur match en Ce qui se passe en compétition.

La clé du match, qui a duré 46 minutes, a été le début des deux sets où la joueuse espagnole, actuellement numéro 10 au classement mondial, a réussi à ouvrir rapidement l’écart dans le tableau de bord et à garder une longueur d’avance sur son rival.