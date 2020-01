Carolina Marín perd et manque de fin en Thaïlande | Sports pratiques

Carolina Marin est tombé en demi-finale de Maîtres de badminton de Thaïlande, qui se tient à Bangkok, après avoir perdu face aux Japonais Akane YamaguchMoi, en trois sets, qui conclut sa tournée asiatique en ce début de saison.

L’Espagnole a commencé le jeu comme elle le fait récemment, dominant son adversaire, ce qui a permis d’ajouter la première manche par 21-14. L’inverse s’est produit dans la seconde, où depuis le début il y avait beaucoup plus d’égalité, jusqu’à ce que les Japonais restent sur le tableau de bord, avec un 13-18.

La Huelva a réagi à temps, a pris de l’avance et a eu une balle de match (20-19), qui n’a pas profité, car Yamaguchi a été plus performant dans les moments décisifs et a pris la manche 21-23.

Point de match

C’était un parti pris angoissé qui a opté pour les Japonais, qui ont su en profiter, ce qui signifie gagner quand tout semble perdu. Yamaguchi a dominé le set final, après le match nul initial (2-2), sans que Marin ne récupère déjà le terrain perdu, et que dans les derniers instants c’était proche.

À l’exception de deux balles de match, il était sur le point de le faire dans le troisième, mais il a fini par perdre 21-18 en 78 minutes de jeu.

Maintenant, il aura le temps de se reposer, après cette tournée asiatique du début de saison où il a terminé avec deux tournois, il a atteint les demi-finales, la Malaisie et la Thaïlande, et une finale, dans les Masters indonésiens. En effet, le prochain tournoi du World Tour sera à Barcelone, du 18 au 23 février, également un Super 300.

Bon tournoi

Jusqu’à ces demi-finales, les Espagnols ont prévalu en quarts contre les Japonais Sayaka Takahashi 2-0, alors qu’en huitièmes de finale, il a laissé de côté Pornpawee Chochuwong, 2-0, avec des partiels de 21-11 et 21-9.

Au premier tour contre la Corée du Sud Kim Ga Eun, a gagné 2-1, après un premier set très serré dans lequel l’Asiatique a gagné 22-20. Cependant, après avoir traversé les bancs, Carolina a réagi pour marquer les deuxième et troisième matchs pour 21-10 et 21-5respectivement.

