Carolina Marín s’aime dans toute l’Angleterre et entre en demi-finale | PracticoDeporte

Carolina Marin continuer à concourir dans le Toute l’Angleterre Britannique et continue de le faire à un niveau élevé. Il est déjà en demi-finale du tournoi et pointe sur tout ce qui regarde les expositions qu’il donne match après match.

Cette fois, il a détruit les Japonais Yamaguchi par un score énergique de 21-15 et 21-12, un résultat qui met en évidence le haut niveau du joueur espagnol, qui n’a pas donné une seule option aux Japonais, l’un des meilleurs joueurs de la planète.

En moins d’une heure, la Caroline a résolu ce match de quart de finale et a gagné une place parmi les quatre premiers de toute l’Angleterre, à un moment très difficile pour le sport mondial dans lequel il n’y a pratiquement pas de compétitions qui survivent en raison de l’expansion. du coronavirus.

Contre Yamaguchi, Marín a montré un meilleur match que lors de ses deux premiers matches, quelque chose d’essentiel pour gagner ce match.

Préoccupé par ce qui se passe

En plus de ses triomphes, essentiels pour elle et pour sa carrière sportive, la femme andalouse a montré son souci de tout ce qui se passe. “Je veux transmettre calme, patience dans cette situation et surtout que vous suiviez les instructions du personnel de santé “.

Il a voulu, de son poste, recommander aux gens de rester chez eux. “Ne retirez pas les enfants et surtout ne les mettez pas en contact avec les grands-parents qui sont finalement les plus touchés dans cette situation”.

Sur sa situation sportive, Fernando Rivas, L’entraîneur de Marín, a reconnu qu’il existe une grande incertitude “parce que des informations très concises ne sont pas transmises par la fédération mondiale”.

Il a également commenté qu’ils vivent un moment d’improvisation totale. “Nous regardons semaine après semaine, nous ne savons pas si les tournois auront lieu ou non. Dans deux semaines nous serons Inde, mais on nous a refusé un visa et le tournoi se poursuivra selon les informations dont nous disposons jusqu’à présent. “

Ce que la Fédération internationale a déjà confirmé, c’est que les cinq prochains tournois du World Tour sont suspendus.

C’est ainsi que les choses se passent en ce moment et la chose la plus importante pour l’athlète espagnol est que ce samedi, ils seront vus avant le vainqueur du match entre Tai, numéro un mondial, et Chochuwong.

À un moment où le monde traverse l’une de ses plus grandes crises, nous devons conserver l’un de nos piliers les plus importants, Carolina Marín.

Practicodeporte@efe.com