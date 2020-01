Carolina Marín, un an plus tard et huitième au monde | Sports pratiques

Propre Carolina Marin rappelez-vous ce mercredi sur vos réseaux sociaux il y a un an, elle a été opérée du genou droit, une blessure totalement oubliée car depuis lors, il a disputé dix tournois du circuit mondial de badminton, dont il a remporté trois, avec un total de 39 matchs joués, dont il a quitté la piste gagnante en 32, ce qui l’a déjà placé à la huitième place du classement mondial.

C’est un reprise spectaculaire du joueur andalou, qui commande le classement du Word Tour 2020 après le différend des trois premiers tournois, dans le cadre de la tournée asiatique qui s’est terminée la semaine dernière, et où bien qu’il n’ait pas réussi à ajouter de titre, il a montré sa forme optimale lorsqu’il a atteint deux demi-finales – Thaïlande et Malaisie – et Une finale, l’Indonésie.

?? «??? / ?????? / ?? «?????????

Il y a un an ????? + ????????????

Il y a un an + ¦o ????? + ???????????? pic.twitter.com/nGqtQqVbp9

– Carolina Mar +? N (@CarolinaMarin) 29 janvier 2020

Près des titres

L’Espagnol n’a pas eu la cerise sur ce début de saison, dans lequel il a remporté plusieurs top 10, bien qu’il soit resté aux portes de l’ajout d’un nouveau titre, qui, nous l’espérons, arrivera dans son prochain engagement sur le circuit mondial comme les Masters of Espagne Barcelone.

Après la grave blessure subie précisément lors du Masters indonésien 2019, en finale contre l’Inde Saina Nehwal, quand il a gagné 10-4, le 27 janvier, la Caroline a réapparu à l’Open du Vietnan, où il a remarqué le manque de matchs, et est tombé au premier tour contre la Thaï Supanida Katethong (22-24 et 20-22), en septembre , après moins de huit mois de convalescence.

Cette première défaite est devenue une anecdote lorsque seulement la semaine suivante, Carolina Marin a surpris tout le monde en remportant l’Open de Chine, l’un des grands tournois du circuit (Super 1000). Il a ensuite été classé 26e au classement mondial et 53e au World Tour.

De retour

Son triomphe en Chine, en finale contre Tai Tzu Ying, signifiait la confirmation du retour du champion olympique 2016 à Rio. Et plus selon la façon dont il a remporté le tournoi. Ses trois derniers rivaux l’ont amené à devoir jouer les trois sets, avec un temps proche ou supérieur à l’heure.

Il a ensuite confirmé ce résultat avec de très bonnes performances dans le reste des tournois de la saison dernière, où il a atteint les demi-finales à l’Open du Danemark, la finale à l’Open de France, s’est retiré pour cause de maladie à Fuzhou (Chine) et les titres au Syed Modi International de L’Inde et les Internationaux d’Italie, à Milan, pour clôturer l’année.

Maintenant, son objectif est de continuer à grimper dans le classement mondial, il est déjà huitième après avoir entamé la dixième saison, à la recherche d’une meilleure image pour les Jeux de Tokyo 2020, où il sera l’un des favoris, car quelque chose a été prouvé Caroline dans ce cycle olympique, si ce n’était pas déjà clair, c’est son désir de victoire et son travail pour y parvenir.

practicodeporte@efe.com