Carrascal et Soteldo, protagonistes du duel clé entre la Colombie et le Venezuela | Réseaux sociaux sportifs

Jorge Carrascal, de River Plate, et Yeferson Soteldo, de Santos, joueront lundi le duel clé entre la Colombie et le Venezuela pour la quatrième journée du groupe A du championnat pré-olympique, dans lequel l’Argentine tentera de sceller son classement face à l’Équateur déjà éliminé.

Les équipes Coffee et Vinotinto se partagent la troisième place de la zone avec trois unités et ont besoin d’une victoire qui leur permette d’égaler la ligne du Chili, qui repose ce jour-là et occupe la deuxième place avec six points.