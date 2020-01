Carrasco, Suso, Alcácer et Espanyol animent un marché sans Cavani | Sports

Le marché d’hiver de la Liga, en l’absence de quelques heures à sa fin, a eu un protagoniste clair ces derniers temps dans la figure de l’Uruguayen Edinson Cavani, qui finalement ne signera pas pour l’Atlético de Madrid, et sur le retour au club rojiblanco du Belge Yannick Carrasco, à l’arrivée de Suso Fernández à Séville et Paco Alcácer à Villarreal et aux investissements d’Espanyol, le club le plus généreux de toute la compétition.

Sans aucun doute, Cavani aurait été la grande signature de la fenêtre d’hiver. Diego Simeone avait besoin d’un attaquant et son nom était en lettres d’or pour rivaliser avec Álvaro Morata et Diego Costa pour un poste. Cependant, bien que l’accord avec le Paris Saint-Germain ait été proche, il a finalement été tordu et la signature vedette de l’Atletico, à l’exception des changements de dernière minute, sera Carrasco.