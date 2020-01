Carreño et Ramos, en quarts de finale | Sports

Les Espagnols Pablo Carreño, quatrième tête de série, et Albert Ramos se sont qualifiés pour les quarts de finale du tournoi de tennis d’Adélaïde après avoir respectivement remporté le Français Jeremy Chardy et l’Hispanique Jaume Munar.

Carreño, qui a disputé le double lors de la dernière Coupe ATP, dans laquelle l’Espagne a été vice-champion en perdant en finale contre la Serbie, a résolu avec autorité son match contre le joueur de tennis français, 6-3 et 6-2, et fera face à la Prochain tour au sud-africain Lloyd Harris, qui a battu le serbe Laslo Djere 7-6 (5) et 6-3.