Cas de coronavirus de Floride numéro 149 – Telemundo Miami (51)

Les responsables du ministère de la Santé de la Floride ont confirmé de nouveaux cas de coronavirus, portant le total dans l’État à 149 personnes infectées.

Les derniers rapports ont fait état de 136 résidents floridiens COVID-19 positifs. 13 autres résidents non floridiens se sont également révélés positifs dans l’État, tandis que 7 résidents floridiens se sont révélés positifs dans d’autres États. Il y a encore 514 tests en attente de résultats et 442 personnes sont sous surveillance, selon le ministère de la Santé.

Les détails des 34 nouveaux cas signalés lundi matin n’ont pas encore été communiqués. Au cours du week-end, il a été dit que parmi les 39 cas enregistrés entre samedi et dimanche, 16 provenaient du comté de Broward et 5 de Miami-Dade, laissant le total infecté dans 36 et 13 cas respectivement.

Samedi, les autorités ont confirmé la mort du quatrième résident de l’État, un homme de 77 ans du comté de Lee.

Lors d’une conférence de presse, le gouverneur Ron DeSantis a déclaré que trois personnes infectées à Broward n’avaient aucun lien connu avec une source du virus, comme un voyage en Chine ou en Europe ou des contacts avec quelqu’un qui vient de rentrer.

La Garde nationale soutiendra la logistique pour établir des centres de dépistage des coronavirus.

DeSantis a également interdit les visites dans les maisons de soins infirmiers à travers l’État, affirmant que cela était nécessaire pour éviter la contagion parmi les personnes les plus vulnérables. Les visites aux mourants seront autorisées.

COVID-19 provoque des symptômes légers ou modérés chez la plupart des gens, comme de la fièvre et de la toux, mais les personnes âgées ou celles qui ont des conditions préexistantes peuvent développer des complications graves, y compris une pneumonie.

Le chirurgien général de Floride, Scott Rivkees, a également annoncé que l’État travaillait avec des universités pour recruter temporairement des équipes d’épidémiologistes afin de renforcer les efforts contre la maladie.

La Garde nationale soutient Broward

La Garde nationale de Floride a activé un groupe de travail pour aider à lutter contre la propagation du coronavirus dans le comté de Broward ce dimanche, un jour après que le gouverneur Ron DeSantis a déclaré qu’il y avait des preuves d’une “propagation communautaire” dans certains cas du nouveau coronavirus. dans ce comté.

Ils ont dit sur Twitter qu’ils avaient appelé tous leurs professionnels de la santé pour aider le Florida Department of Health à Broward.

