Cas possible de Covid-19 à Estelí

Un Nicaraguayen arrivé à Estelí en provenance des États-Unis a été transféré à l’hôpital de Managua mercredi après-midi après avoir présenté les symptômes de Covid-19, ont rapporté des sources proches de la famille de l’homme.

Le patient avait présenté une toux sèche, de la fièvre et de la grippe, il s’est donc rendu à l’hôpital de San Juan de Dios à Estelí, où il a été admis. La petite-fille et l’épouse de l’homme présentaient également des symptômes mais plus doux et sont isolées, a indiqué la source.

L’homme avait voyagé avec sa femme et sa petite-fille aux États-Unis pour un mariage et était revenu au Nicaragua il y a deux jours.

La source a indiqué que les proches avaient été informés que ce transfert serait effectué à Managua car il s’agissait d’un cas possible de coronavirus, car il présente les symptômes.

Après ce qui s’est passé, des patrouilles de la police d’Orteguista sont arrivées à la maison où vit l’éventuel cas suspect, ce qui a provoqué une certaine nervosité parmi les habitants du secteur en raison de la présence policière.

Les cas positifs

Selon les informations fournies par les autorités du ministère de la Santé, deux cas positifs de Covid-19 ont été confirmés au Nicaragua.

Le premier cas dans le pays a été connu dans la nuit du 18 mars, Il s’agit d’un homme de 40 ans qui aurait contracté le virus au Panama. Le deuxième cas de Covid-19 dans le pays concerne environ un Nicaraguayen qui est arrivé dans le pays le 16 mars en provenance de Colombie.

