Casillas: “Nous avons de nouvelles idées” | Sports

Iker Casillas, ancien gardien de but et ancien capitaine du Real Madrid et de l’équipe nationale et actuellement à Porto, a déclaré lors d’une réunion numérique avec l’Italien Fabio Cannavaro qu’il avait de “nouvelles idées” pour contribuer au football espagnol, bien qu’il ait admis qu’ils s’attendaient à “des élections complexes “au poste de président de la Fédération royale espagnole de football (RFEF) auquel il comparaîtra.

“Tout est complexe mais si le football peut être aidé, nous avons de nouvelles idées. Voyons voir”, a répondu Casillas à la blague de Cannavaro concernant l’esprit de compétition du gardien de but de toujours vouloir se battre pour le plus grand.