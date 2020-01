Castellet a remporté la demi-lune à Laax et renforcé son leadership en Coupe du monde | Sports

L’Espagnol Queralt Castellet a remporté ce samedi le test de Coupe du Monde de ‘halfpipe’ de snowboard (snowboard) disputé dans la station suisse de Laax, ce qui était suffisant pour que les 90 points qu’il avait obtenus au premier tour lui permettent de gagner sa deuxième victoire de la saison et renforce son leadership dans le tournoi.

Castellet, né il y a 30 ans à Sabadell et quatre fois olympique, a gagné devant le chinois Xuetong Cai -oro lors des Coupes du monde de la Sierra Nevada 2017 (Grenade) – et Jiayu Liu, qui a porté sa valorisation à 87,25 et 85,75 points, respectivement, au deuxième tour, mais ils ont dû se contenter d’escorter le «cavalier» de Barcelone sur le podium.