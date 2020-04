Castells exhorte les universités à définir déjà des examens sans visage | La société

Le ministre des Universités, Manuel Castells, a garanti ce jeudi que le cours se terminerait “dans les délais impartis” et a exhorté les universités à demander aux étudiants et à définir dans les meilleurs délais un modèle d’évaluation non présentiel – examens en évaluation en ligne ou continue – afin qu’ils puissent se préparer à l’avance.

Lors de sa première apparition au Moncloa depuis le début de l’urgence sanitaire, Castells a également exigé des universités qu’elles maintiennent un “dialogue permanent” avec les étudiants et demande que, dans un délai de quinze jours, elles soient informées du modèle d’évaluation final. que chaque centre décide.

Le ministre n’exclut pas la possibilité que des examens en face à face puissent enfin avoir lieu si les autorités sanitaires estiment que les conditions appropriées sont en place en juin, pour lesquelles “cela donnerait le temps” de prendre des mesures pour garantir l’éloignement social.

Il a toutefois prévenu qu’il est “très difficile” d’improviser au dernier moment si vous optez pour les deux autres modèles, les examens “en ligne” ou l’évaluation continue, qui tient compte du travail de l’étudiant tout au long l’ensemble du cours, à la fois en face à face et en phase télématique.

Castells a défendu que les élèves “ne pouvaient pas attendre jusqu’à la dernière minute” et invite donc les écoles qui ne l’ont pas encore fait à prendre une décision dès que possible, comme il l’a déjà recommandé lors de réunions tenues avec la Conférence. des recteurs (CRUE), la Conférence générale de la politique universitaire – où sont représentées les communautés autonomes -, ainsi que les représentants des étudiants et les syndicats.

Après avoir réitéré cette demande aux universités, le ministre a réitéré qu ‘”aucun étudiant” ne perdra le cours en raison de la pandémie, nous allons faire tout notre possible “, a déclaré Castells.

Concernant cette dernière partie du cursus universitaire qui aurait dû se dérouler en ligne, le ministre a estimé qu’il y a un fossé numérique, mais “pas dans les termes d’il y a 20 ans”, car 91,4% des ménages ont accès à ordinateur en ligne, un chiffre qui monte à 93,3% dans le cas des familles où il y a un jeune, selon les données de l’Institut national de la statistique (INE) citées par Castells, qui précise que la principale difficulté pour les étudiants est la coût des réseaux.

Face à un retour en classe, il a expliqué que les universités devraient assurer le respect de la distance sociale d’un mètre et demi ou deux mètres et “adapter les classes dans les salles de classe pour que cette distance soit respectée”.

Ils devraient être enseignés dans de grandes salles de classe et faire des horaires différents afin qu’une fois la classe désinfectée, elle puisse être utilisée à nouveau par l’autre moitié des étudiants, “faisant des cours tournants dans la même classe désinfectée”, a-t-il proposé.

Si les cours en classe ne peuvent pas être organisés, cela se fera en ligne, bien qu’il soit favorable au “maintien des conditions de classe” auxquelles les enseignants sont habitués.

Castells considère que c’est “un problème très grave” le fait que certains étudiants ne peuvent pas retourner dans les appartements ou les résidences où ils vivaient pendant le cours pour récupérer l’ordinateur et les notes, et a expliqué que le ministre de l’Intérieur pourrait aborder cette question demain pour voir “dans quelle mesure et sans risque” ils pourraient rentrer, bien qu’il ait rappelé qu’il s’agit de la mobilité “de centaines et de milliers d’étudiants”.

Il semble difficile pour le moment, bien qu’il y ait “une lueur d’espoir”, s’il y avait un assouplissement des mesures de confinement après le 9 mai: “Cela pourrait inclure une mobilité ponctuelle avec un passage sûr des universités, avec des permis nominaux pour aller d’un site spécifique à un autre et à une date fixe. “

Cependant, quelle que soit la décision de l’Intérieur, cette situation sera évaluée lors de la Conférence des recteurs, comme l’explique Castells.

Il a également évoqué la baisse des frais universitaires, qui conduira à la prochaine conférence de politique universitaire avec les communautés autonomes, et a insisté sur le fait que, bien que ce soit la position du gouvernement, cela dépend de l’existence de budgets.

Concernant l’augmentation des bourses, il a déclaré que l’exécutif allait essayer, mais que les critères ne seront pas annoncés avant qu’un consensus ne soit atteint entre les différents ministères. “Il serait irresponsable de promettre des choses qui ne sont pas entre nos mains”, a-t-il affirmé.