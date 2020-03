Castilla y León demande à l’Église et au gouvernement de suspendre Pâques | Couverture

La Junta de Castilla y León s’est adressée ce jeudi au gouvernement espagnol et à la Conférence épiscopale pour demander et recommander la suspension de la Semaine Sainte dans la Communauté, une mesure que l’exécutif autonome a chiffrée et qui transportera plus de 60 millions euros de pertes.

Le vice-président de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, a également fait rapport lors d’une conférence de presse sur l’interdiction de célébrer des actes liturgiques à Miranda de Ebro (Burgos), ce vendredi, principal centre d’intérêt des coronavirus dans la Communauté.