L’actrice Cate Blanchett présidera le jury international qui attribuera, entre autres récompenses, le Lion d’or du 77e Festival du Film de Venise, qui se déroulera du 2 au 12 septembre, ont annoncé aujourd’hui les organisateurs de l’événement.

L’actrice australienne a accepté cette mission et a salué le plus ancien festival international du film au monde: “Chaque année j’attends la sélection de Venise et c’est toujours surprenant et remarquable”, a-t-il déclaré dans un communiqué.