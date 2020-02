Cauchemar en haute mer: quand le coronavirus part en croisière | Le tourisme

L’épidémie de coronavirus a contraint deux navires à être mis en quarantaine à Yokohama (Japon) et à Hong Kong, où plus de vingt infections ont déjà été détectées. Les passagers des deux navires ont vécu un cauchemar au lieu d’une croisière heureuse.

Le cas le plus grave de coronavirus est enregistré à Yokohama, au sud de Tokyo, où le Diamond Princess, avec 2666 passagers et 1045 membres d’équipage, reste en quarantaine depuis lundi dernier après son arrivée au port de croisière après avoir touché ceux de Hong Kong , Okinawa et Kagoshima, ces deux derniers au Japon.

Les autorités japonaises ont confirmé aujourd’hui que dix personnes, dont elles n’ont pas rendu publique l’identité, ont été testées positives ces dernières heures pour la pneumonie causée par le coronavirus qui a émergé dans la ville chinoise de Wuhan.

Les nouveaux infectés sont quatre Japonais, deux Américains, deux Canadiens, un Néo-Zélandais et un Taïwanais, âgés de 50 à 70 ans. Ces dix cas s’ajoutent à dix autres précédemment détectés lors de la croisière.

Le Diamond Princess était aujourd’hui ancré dans le port de Yokohama pour fournir de la nourriture et d’autres fournitures, après avoir été loin de la côte aux dates précédentes pour effectuer l’assainissement des eaux usées. L’arrivée au port a été utilisée pour transférer des personnes infectées vers des centres médicaux.

Les autorités japonaises ont demandé au reste des passagers et de l’équipage de rester à bord de la croisière, pendant au moins deux semaines, la période calculée pour l’incubation du virus.

Des échantillons ont déjà été collectés auprès de 273 personnes du Diamond Princess qui présentaient des symptômes potentiellement liés au virus et les analysent de manière séquentielle.

Pris dans le rêve mondial

Pendant ce temps, à Hong Kong, plus de 3600 personnes restent piégées dans le rêve mondial pour le deuxième jour, les autorités ayant décidé de les conserver après que huit touristes chinois qui avaient participé à une croisière précédente sur ce navire avaient été testés positifs pour le coronavirus.

La situation pourrait être plus grave qu’on ne le pensait au départ, car les autorités ont révélé aujourd’hui que, outre les 1 800 passagers à bord du bateau de croisière, plus de 5 000 Hongkongais s’y sont rendus depuis le 19 janvier.

Le gouvernement de la ville autonome a demandé à ces 5 000 personnes de contacter les services de santé, tout comme il a demandé aux 206 Hong Kongais qui faisaient la même croisière que les huit Chinois infectés.

Aucun des 1 800 passagers encore piégés dans le World Dream – 90%, Hong Kong – n’avait rencontré ces personnes, bien qu’une partie de l’équipage l’ait fait. Jusqu’à présent, quatre employés ont été hospitalisés, bien qu’aucun cas de coronavirus n’ait été confirmé pour l’instant.

Le matin de jeudi, certains de ces touristes ont fait du taichí sur le pont du navire tandis que d’autres fumaient. L’opérateur de croisière a fourni des produits essentiels tels que des aliments pour bébés ou des médicaments à certains passagers spécifiques.

Sur une radio locale, David Hui Shu-Cheung, expert en maladies respiratoires et professeur à l’Université de Hong Kong, a déclaré que parce que les huit touristes testés positifs l’ont fait le 24 janvier, la période de quarantaine devrait être terminée demain. établie depuis 14 jours, il serait donc possible pour les autorités d’autoriser le débarquement.

Cependant, il n’y a pas de confirmation officielle pour l’instant du moment où les passagers seront autorisés à quitter le navire.