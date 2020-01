Cavadas retire un enfant africain de l’une des plus grandes tumeurs qu’il a opérées | La société

Le chirurgien Pedro Cavadas a retiré un enfant africain de 10 ans d’une tumeur craniofaciale non maligne qui a formé une masse plus grande que sa tête et, s’il n’était pas intervenu, lui aurait causé “une mort dans de très mauvaises conditions et relativement rapidement”.

Il s’agit d’une des “plus grosses tumeurs sur lesquelles nous sommes intervenus”, a expliqué dans un entretien avec le Dr Efe Cavadas, qui a déclaré que l’enfant est arrivé à Valence “mal nourri, très faible et avec un problème de coagulation d’origine non diagnostiqué qu’il cela faisait saigner chaque saignement. “