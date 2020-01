Cavani ne se rend pas non plus à Lille; “Vous devez résoudre les choses”, déclare Tuchel | Sports

L’Uruguayen Edinson Cavani, attaquant du Paris Saint Germain et revendiqué sur le marché d’hiver par l’Atlético de Madrid, est déjà remis de son inconfort musculaire, mais il ne voyagera pas non plus avec l’équipe pour le duel de ce dimanche à Lille par l’entraîneur Thomas Tuchel. , qui a déclaré que l’attaquant s’était entraîné avec le groupe, mais “devait résoudre les choses”.

“Les choses ne sont pas claires. Ils ne seront pas avec nous à Lille (en référence à Cavani et Kurzawa, également avec leur avenir dans les airs et qui ne voyage pas non plus pour ce match)”, a déclaré le technicien de la conférence de presse sur les deux joueurs avec le regardez le duel ce dimanche, le quatrième sans jouer pour le bélier uruguayen.