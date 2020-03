Caverzaschi: “Je veux aller à Tokyo, mais je comprends que les Jeux peuvent être reportés” | PracticoDeporte

Il reste cinq mois. Jeux paralympiques de Tokyo, l’incertitude quant à sa célébration plane sur les athlètes qui avaient marqué l’événement japonais en rouge sur leur calendrier. L’un d’eux est le joueur de tennis en fauteuil roulant Dani Caverzaschi (Madrid, 1993), qui a vu sa préparation ralentir lorsqu’il s’est senti “plus fort et plus en forme” après une année 2019 irrégulière marquée par une lésion cervicale C5. Avec le monde paralysé par pandémie de coronavirus, l’éventuel report des Jeux est quelque chose qui commence à survoler l’esprit de tous les athlètes.

“Vous ne pouvez pas faire de Jeux s’il y a des cas n’importe où dans le monde des coronavirus. Une décision devra être prise sous peu. Je regretterai qu’ils soient reportés, mais je comprends. Je veux toujours participer, mais j’ai changé la puce et ça quoi que ce soit. Je suis calme dans ce sens “, confesse-t-il.

La chose la plus difficile à égaler au niveau sportif pour Tokyo est le classement des joueurs. “Je ne suis pas officiellement classé, mais mes points le sont. Il y a des gens qui ne le sont pas, et dès qu’ils sont mis en quarantaine, je ne sais pas comment se déroulera leur classement.”

Détention à domicile

Après une semaine confinée à la maison sans pouvoir sortir pour entraîner le rythme de travail des athlètes a été écourté et les délais de reprise ne sont pas connus.

“Le rythme a été complètement rompu, bien que plus tard il y aura de la mémoire musculaire et tout puisse reprendre, mais maintenant nous sommes arrêtés. Je suis conscient qu’il est très difficile pour les Jeux de se tenir, surtout pour le classement, qu’il n’y a pas de temps pour les gens être classés “, déclare-t-il.

“Je comprendrai que les Jeux sont faits ou reportés. Dans mon cas, avant Tokyo, je voulais beaucoup compétitionner et reprendre le niveau pour monter, donc s’ils se font en 2021 ou 2022, ces dates ne sont pas mauvaises. Je pense que cela du coronavirus va être long et dans notre cas jusqu’au 8 juin il n’y a pas de tournois “, précise-t-il.

À la maison, dont il ne sort que pour acheter et promener le chien, Dani profite du temps. “Je ne m’ennuie pas”, souligne-t-il, et il y a de nombreux projets auxquels il consacre son temps.

“Je profite de l’occasion pour réaliser tous les projets qui étaient stationnés ou lents. Je suis productif et je me sens bien. De plus, je lis et je monte également une application avec un ami sur le tourisme et les voyages”, révèle-t-il.

Esprit pour s’entraîner

Peu de sport. Les circonstances nous obligent à le faire et nous devons aiguiser nos esprits. “Mon entraîneur physique est très créatif avec les exercices et je fais ce que je peux.”

“J’attends parce que ce que je veux, c’est le tennis. Le Comité paralympique espagnol met en place un programme pour aider les paralympiens et ils m’ont procuré un ergomètre de bras. Je viens aussi de me procurer un roller”, confie-t-il.

A distance, Dani Caverzaschi fait un travail théorique avec son coach, Ana Salas, avec lequel il maintient un contact quotidien par téléphone.

“Sur le plan physique, l’idée est de garder le plus possible et dans la partie théorique, ce que Ana et moi faisons c’est de collecter des vidéos du Grand Chelem pour analyser les rivales”, révèle-t-il.

“Je fais également du travail de méditation, pour contrôler la concentration de l’attention, et j’ai intégré la visualisation, qui est un autre type d’entraînement qui en vaut la peine. Nous avons pris une routine d’une ou deux heures par jour pour enregistrer les joueurs et les analyser”, dit-il. .

Nouveau calendrier

Cette année, après “une pré-saison spectaculaire”, Dani a déjà concouru à Rotterdam (Hollande) et Bolton (Angleterre).

“L’année dernière a été difficile, de très mauvais résultats en raison de blessures, et cette année ça allait bien jusqu’à ce qu’ils annulent à la fois la Suisse, l’Italie et la tournée de Corée en avril”, reconnaît-il.

Son nouveau plan après avoir appris ces annulations était de se rendre en Amérique pour jouer en Colombie, aux États-Unis et au Chili, mais le coronavirus l’a également forcé à annuler des tournois dans ces pays. Ainsi, et sans concours programmés jusqu’au 8 juin au moins, votre calendrier ne le définira que plus tard.

“Tout est dans l’air, donc je regarderai dans un mois. Ce qui se passe n’est pas facile car après avoir travaillé comme une bête, et être plus fort et plus en forme que jamais, voir que je peux en perdre une partie est difficile “conclut-il.

