CDMX resserre les restrictions de Covid-19; commande la fermeture de centres commerciaux

Avec huit décès et 205 infections par le nouveau coronavirus, le gouvernement de la capitale a également ordonné la fermeture de certains parcs. Les activités indispensables se poursuivent.

Le chef du gouvernement de Mexico, Claudia Sheinbaum, a annoncé la fermeture de certains secteurs d’activité tels que grands magasins et centres commerciaux, dans le cadre des efforts visant à réduire les infections à coronavirus Covid-19.

Avec huit décès et 205 infections confirmées, ainsi que 434 autres cas «suspects» Enregistré dans la capitale du pays, le chef de l’exécutif a estimé qu’il était nécessaire de mettre en œuvre des mesures restrictives similaires à celles mises en œuvre dans les villes d’autres pays.

“Seuls la santé, la nourriture et les services essentiels resteront ouverts”, a annoncé Sheinbaum lors d’une conférence de presse.

Il a précisé que les magasins libre-service resteront ouverts, mais ils doivent respecter des politiques de distance saines, comme autoriser l’entrée à une seule personne par famille.

Il a déclaré que l’offre de produits sera revue, car jusqu’à présent “il n’y a aucune raison pour laquelle il y a une pénurie de tout produit” Ils examineront également que les augmentations des prix des produits ne sont pas autorisées, de sorte qu’ils maintiendront un contact permanent avec le procureur fédéral de la consommation.

Les restaurants pourront continuer à fonctionner, mais uniquement pour vendre de la nourriture à emporter ou avec un service de livraison à domicile.

Il a précisé qu’à partir du 1er avril Les parcs à accès contrôlé seront fermés comme le Bosque de Aragón et la première section de Chapultepec. La deuxième section restera ouverte car il n’y a aucun moyen de contrôler l’accès, en plus de permettre aux citoyens d’exercer, tant que la distance entre les personnes est maintenue.

Les patrouilles porteront le message: restez à la maison

À partir de ce mardi, les patrouilles de Mexico enverront un message via leurs systèmes de haut-parleurs expliquant en quoi consiste l’urgence sanitaire et demandant aux habitants de la capitale de ne pas sortir.

«Le ministère de la Sécurité des citoyens informe: nous sommes en alerte sanitaire, les citoyens sont donc invités à se retirer de la rue et à rester à l’intérieur de leur domicile pour éviter la contagion. Restez à la maison, prenez soin de vous et prenez soin d’eux. N’oubliez pas que le but n’est pas de se propager et de ne pas se propager », message diffusé par les unités de police de la ville de Mexico.

Le chef du gouvernement du CDMX a précisé que la force publique ne sera pas utilisée pour assurer la sécurité des citoyens dans leurs maisons.