Ce dimanche ouvre un nouveau centre de test à Miami – . Miami (51)

Ce dimanche, il ouvrira un nouveau centre de test COVID-19 dans le sud-ouest de Miami. Le rendez-vous préalable des patients est une exigence numéro un à prendre en charge à cet endroit, en plus d’avoir les symptômes et d’avoir plus de 18 ans.

Le nouveau centre de test COVID-19 du Government Center situé au 211st Street et 107th Avenue dans le sud-ouest de Miami devrait ouvrir officiellement ses portes dimanche à neuf heures du matin.

“N’oubliez pas que vous devez vous rendre en voiture, avoir un rendez-vous et rester dans la voiture pour le test, nous assisterons à 300 rendez-vous, mais vous devez appeler la veille dans la matinée”, a déclaré le maire de Miami Dade, Carlos Giménez.

Ce centre deviendra le numéro neuf qui est activé dans le sud de la Floride, les soins seront gratuits. “Le nouveau centre permet aux résidents de Homestead, Florida City et Kendall d’avoir un endroit plus proche pour passer l’examen”, a-t-il déclaré. le maire.

L’annonce de Carlos Giménez s’est accompagnée de la signature d’un décret qui exige que des rapports officiels soient soumis deux fois par jour sur les lits, les fournitures et le nombre de patients dans tous les hôpitaux locaux. L’idée est de déployer des ressources pendant la pandémie de COVID-19.

À partir de ce samedi, le personnel des centres de jour pour adultes dont la fermeture a été ordonnée à Miami-Dade fournit des services essentiels aux personnes âgées à domicile, qui comprennent des repas à domicile, des soins de relève, l’administration de médicaments et des soins personnels à à la maison.

Nous insistons pour que les personnes qui souhaitent subir un test de COVID-19 sur le terrain du centre gouvernemental du sud-ouest de Miami doivent prendre rendez-vous en appelant le 305-499-8767.

